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VIDEO. “Perpetua urgente para estos delincuentes“: argentino sufre un curioso robo y se volvió viral en redes

El momento fue captado por las cámaras de Luzu! en el marco de la celebración del día del animal.

Nicolás Lara Córdova

“Perpetua urgente para estos delincuentes“: argentino sufre un curioso robo y se volvió viral en redes

Un momento surrealista vivió un grupo de jóvenes argentinos este jueves cuando eran entrevistados en el marco de la celebración del día del animal.

El momento, captado por las cámaras de Luzu!, se vivió en un parque de la ciudad de Buenos Aires.

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Mientras los jóvenes comían unas facturas, un grupo de gansos se acercó y uno de ellos le robó al chico lo que estaba comiendo, generando las risas de los presentes y de los panelistas del estudio.

“¡Lo choreó! ¡Se lo sacó de la mano! Empecinado el pato. Mirá, pato hijo de... ¡Cuidado, muchachos, que estos andan choreando de todo estos!“, comentó el periodista.

El momento se volvió viral en redes y algunos comentarios se tomaron con humor lo vivido.

“El loco se hace la de agachar la cabecita para ser aerodinámico”; “El único del grupito que se avivó”; “Perpetua urgente para estos delincuentes”, fueron algunos de los comentarios.

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