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Protestas estudiantiles en Santiago Centro: estos son los tres liceos que suspendieron clases por barricadas

Las movilizaciones se concentraron en recintos emblemáticos de la comuna donde se registraron desordenes y daños menores en la infraestructura.

Javiera Rivera

Richard Jiménez

Protestas estudiantiles en Santiago Centro: tres liceos suspendieron sus clases por barricadas

Protestas estudiantiles en Santiago Centro: tres liceos suspendieron sus clases por barricadas / Hans Scott

Durante la mañana de este lunes se registraron manifestaciones y barricadas en al menos tres colegios públicos de Santiago, lo que derivó en la suspensión de clases en los establecimientos afectados.

Uno de los focos se produjo en el Liceo Manuel Barros Borgoño, ubicado en calle San Diego, donde un grupo de estudiantes instaló barricadas y cortó el tránsito. En el lugar, se observaron sillas y mesas dispuestas en el acceso principal del recinto.

Una situación similar ocurrió en el Liceo de Aplicación, en el sector de Ricardo Cumming con Romero, cercano a la Alameda. Inicialmente se evaluó la posibilidad de una toma, pero finalmente los alumnos abandonaron las salas de clases, dando por finalizada la jornada escolar.

En tanto, en el Liceo 1 Javiera Carrera, durante la mañana se llevó a cabo una asamblea estudiantil que incluyó una ocupación momentánea del establecimiento, tras lo cual también se suspendieron las actividades académicas.

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Al respecto, el capitán Chen Castillo, de la 3ª Comisaría de Santiago Centro, detalló que cerca de 400 alumnos participaron en la ocupación del Liceo de Aplicación, además de un grupo que salió al exterior para levantar barricadas con líquidos acelerantes.

“El grupo posteriormente lanzó objetos contundentes contra el personal de Carabineros”, señaló el oficial, agregando que, conforme al protocolo, se procedió al ingreso al establecimiento.

Tras el operativo, se constató la existencia de daños menores en la infraestructura, principalmente en chapas de puertas de acceso, además de un número indeterminado de sillas dañadas. No se reportaron personas detenidas por estos hechos.

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