“La gente no lo sabe, pero hay jugadores que llevan meses jugando lesionados; han sacrificado su cuerpo por el club”

O’Higgins se ilusiona en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Lucas Bovaglio volvió a hacerse fuerte en Rancagua y este martes venció por 2-0 a Boston River para alcanzar el segundo lugar del Grupo C con 6 puntos, a solo uno del líder Sao Paulo, que igualó como visitante ante Millonarios.

Una de las grandes figuras de la noche en el Estadio El Teniente fue Francisco González, autor del segundo gol del ‘Capo de Provincia’. Tras el encuentro, el delantero argentino de 25 años conversó con ADN Deportes y se refirió al gran momento del elenco rancagüino.

“Contento en lo individual por el gol, pero como digo siempre, realmente muy contento por el equipo y por el club. Estamos haciendo las cosas muy bien en todos los sentidos, tanto en la liga como en copa internacional, y es ideal seguir por este camino que este equipo está para grandes cosas", afirmó.

Respecto al esfuerzo del plantel, el atacante trasandino destacó el compromiso colectivo y reveló el costo físico que han asumido varios jugadores. “Estamos muy bien todos, al que le toca entrar y al que está quedando afuera. Queremos lo mejor para el club, hay muchas cosas internas que no se saben, pero hay jugadores que hace dos meses o semanas están jugando lesionados. La gente no lo sabe, pero hay muchos jugadores que han sacrificado literalmente su cuerpo para dejar al club lo más arriba posible", confesó.

“Como lo dije a principio del año, apenas arrancó todo esto, este grupo está para grandes cosas. Es muy noble, trabajador, muy humilde. Sabemos las armas que tenemos y las aprovechamos al máximo. Después nos brindamos al máximo para lo que nos pide Lucas (Bovaglio) y para dejar al club lo más arriba posible", remarcó.

Además, Francisco González valoró su momento individual en O’Higgins: “El fútbol es de momentos, también me ha tocado pasar momentos muy malos, donde estaba mi familia, mi novia, mis amigos y la gente del pueblo. Hoy estoy en un momento realmente muy bueno, muy positivo para mí y también trato de disfrutarlo con mi gente, que realmente son los que están siempre".

“Desde que llegué me han brindado un cariño muy especial, me siento realmente muy cómodo en Rancagua. Eso también es algo que yo agradezco siempre porque no es fácil salir de Argentina o venir de tan lejos para hacer lo que a uno le gusta. La gente del club me ha tratado de maravilla y eso también me ha ayudado muchísimo", concluyó.