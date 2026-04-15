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VIDEO. Rodrigo Contreras preocupa a todos en Copa Sudamericana: fuerte golpe lo deja desplomado en el piso

El exdelantero de la Universidad Chile chocó con su propio compañero en un balón aéreo y terminó dejando el terreno de juego en camilla.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RAUL ARBOLEDA

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios de Colombia que defendió la camiseta de Universidad de Chile la temporada pasada, protagonizó uno de los mayores sustos de la Copa Sudamericana.

En el partido en que su equipo enfrentó a Boston River por la segunda fecha del torneo, el atacante argentino terminó desplomado en el suelo luego de que su compañero Carlos Sarabia lo impactara en el aire en un balón dividido.

El defensor saltó más alto que el “Tucu” e impactó con su zona costal la cabeza del exgoleador de Everton y Antofagasta, quien además, al caer, golpeó fuertemente contra el césped, quedando inconsciente tras el impacto.

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Contreras tuvo que ser atendido por más de tres minutos dentro de la cancha producto de la conmoción y terminó saliendo en camilla, aunque ya consciente e incluso con intenciones de seguir jugando.

Finalmente, los médicos y el cuerpo técnico decidieron retirarlo del campo de todos modos tras evaluarlo en el entretiempo, y en su lugar ingresó Radamel Falcao.

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