Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios de Colombia que defendió la camiseta de Universidad de Chile la temporada pasada, protagonizó uno de los mayores sustos de la Copa Sudamericana.

En el partido en que su equipo enfrentó a Boston River por la segunda fecha del torneo, el atacante argentino terminó desplomado en el suelo luego de que su compañero Carlos Sarabia lo impactara en el aire en un balón dividido.

El defensor saltó más alto que el “Tucu” e impactó con su zona costal la cabeza del exgoleador de Everton y Antofagasta, quien además, al caer, golpeó fuertemente contra el césped, quedando inconsciente tras el impacto.

MOMENTO DE PREOCUPACIÓN EN BOGOTÁ: RODRIGO CONTRERAS SUFRIÓ UN GOLPAZO



El delantero de Millonarios chocó con su compañero Kevin Sotto.



Afortunadamente, pudo recuperarse.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/5kMK8hyqPK — DSPORTS (@DSports) April 16, 2026

Contreras tuvo que ser atendido por más de tres minutos dentro de la cancha producto de la conmoción y terminó saliendo en camilla, aunque ya consciente e incluso con intenciones de seguir jugando.

Finalmente, los médicos y el cuerpo técnico decidieron retirarlo del campo de todos modos tras evaluarlo en el entretiempo, y en su lugar ingresó Radamel Falcao.