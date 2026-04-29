Detienen a mujer en La Florida con armas y municiones: incautan pistola, escopeta y droga tras denuncias por balaceras

Durante este miércoles, una mujer fue detenida en la comuna de La Florida tras un procedimiento policial que permitió incautar armamento de alto calibre presuntamente vinculado a disparos reiterados en la vía pública.

En concreto, la diligencia se originó a partir de múltiples denuncias de vecinos del sector, quienes alertaron sobre balaceras registradas en las últimas semanas.

A raíz de estos antecedentes, personal del GOPE junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros desarrolló una indagatoria que permitió ubicar un departamento desde donde se habrían efectuado los disparos.

Con una orden de entrada y registro, los efectivos allanaron el inmueble, donde encontraron diversas especies asociadas a delitos. En el lugar se incautó una pistola calibre 9 milímetros con 66 municiones y una escopeta calibre 12 con seis cartuchos, además de droga, teléfonos celulares y otros elementos que serán periciados.

El mayor Roberto Valdebenito, de la 61ª Comisaría de La Florida, confirmó que la imputada es una mujer chilena adulta con antecedentes policiales , quien fue detenida al interior del domicilio durante el operativo.

La detenida fue puesta a disposición de la justicia y, tras su control de detención, quedó en prisión preventiva por infracción a la Ley de Control de Armas, considerando además su reincidencia en hechos delictuales.