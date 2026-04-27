ADN>noticias>Nacional

VIDEO. Primer reencuentro político: Presidente Kast y Gabriel Boric coinciden en aniversario de Carabineros de Chile

El Gobierno conmemoró el 99° aniversario de Carabineros con un despliegue nacional de autoridades y una agenda del Presidente José Antonio Kast en terreno que incluyó actividades en unidades policiales y la ceremonia central en la Escuela de Carabineros. El acto estuvo marcado por el saludo entre el Mandatario y el expresidente Gabriel Boric, quien participó por primera vez en una actividad institucional tras dejar La Moneda, en una instancia que reunió a representantes de los tres poderes del Estado y exmandatarios como Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Diana Copa

Nelson Quiroz

Contenido patrocinado

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad