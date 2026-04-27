VIDEO. Primer reencuentro político: Presidente Kast y Gabriel Boric coinciden en aniversario de Carabineros de Chile
El Gobierno conmemoró el 99° aniversario de Carabineros con un despliegue nacional de autoridades y una agenda del Presidente José Antonio Kast en terreno que incluyó actividades en unidades policiales y la ceremonia central en la Escuela de Carabineros. El acto estuvo marcado por el saludo entre el Mandatario y el expresidente Gabriel Boric, quien participó por primera vez en una actividad institucional tras dejar La Moneda, en una instancia que reunió a representantes de los tres poderes del Estado y exmandatarios como Eduardo Frei Ruiz-Tagle.