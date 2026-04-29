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¿Cómo un “laboratorio vivo” en Valdivia pretende revolucionar el turismo y la cultura en el sur de Chile?

El proyecto Polo Los Ríos cerró su primera etapa con la promesa de un espacio físico inédito que conectará el conocimiento académico con el desarrollo económico regional.

Mario Vergara

Valdivia

Valdivia / Marcelo Silva

Con un hito de cierre en el Hotel Puerta del Sur de Valdivia, el proyecto FIC 23-09 Polo Creativo y Turístico Los Ríos finalizó su primer ciclo de ejecución, consolidando una experiencia inédita de articulación entre dos sectores estratégicos de la economía local. Financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y ejecutada por la Universidad Austral de Chile (UACh), la iniciativa logró diseñar un modelo de gobernanza centrado en la identidad territorial y la colaboración colectiva.

Un ecosistema articulado en el territorio

Durante 27 meses de trabajo, el proyecto se desplegó en siete comunas: Corral, La Unión, Valdivia, Mariquina, Lanco, Futrono y Panguipulli. En estos territorios se instalaron 57 mesas de trabajo que permitieron la participación de 230 representantes del mundo rural, creativo y turístico, con un énfasis especial en el liderazgo de mujeres y emprendedores mapuche.

Este proceso permitió levantar información clave sobre brechas estructurales en la formalización de productos y su inserción en cadenas de valor. Como resultado, se construyó de manera participativa una hoja de ruta que orientará el desarrollo del polo en el mediano y largo plazo.

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Capacitaciones y transferencia tecnológica

El impacto del proyecto también se reflejó en el fortalecimiento de capacidades de los actores locales:

  • Mentores: El programa contó con la participación de 5 mentores internacionales y más de 15 nacionales.
  • Certificación: 38 emprendedores y emprendedoras fueron certificados tras incorporar herramientas en diseño de experiencias, modelos de negocio y tecnologías digitales.
  • Mercado: Los participantes pudieron aplicar sus conocimientos en ruedas de negocios nacionales e internacionales, fortaleciendo su autonomía comercial.

El futuro: Un Laboratorio Vivo en el Museo Philippi

Uno de los legados materiales más importantes de este ciclo es la creación del Programa Intersectorial de Turismo, Patrimonio e Industrias Creativas. Este espacio físico, que funcionará en el Museo Philippi de la UACh, operará como un “laboratorio vivo” para la transferencia permanente de conocimiento entre la academia y el entorno socioproductivo.

El Gobernador Regional, Luis Cuvertino, valoró la iniciativa como un referente permanente para consolidar el desarrollo económico blando de la región. El cierre de esta etapa inicial marca el inicio de una fase de consolidación, donde la continuidad del apoyo público y la voluntad de los actores territoriales serán claves para sostener este sistema de trabajo colaborativo.

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