“Guaaa...”: el increíble avistamiento de ballenas captado desde el Puente Chacao

El puente Chacao es uno de los megaproyectos en Chile que más tiempo ha llevado para concretarse, con un inicio de obras que data de 2017 y se estima que ya estaría terminado a mediados de 2028.

Es en la base de la estructura, específicamente en la pila norte, donde un usuario realizó un impactante registro en TikTok. Una ballena azul apareció en las aguas.

Este avistamiento se explica ya que las aguas que rodean la Isla de Chiloé es uno de los ambientes ideales para la vida de estos cetáceos.