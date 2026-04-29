“Lo hicieron por miedo a la discriminación”: Fundación Mapuche hacer particular petición a Naya Fácil
La Fundación Rakizuam dio a conocer su preocupación por la creciente pérdida de apellidos indígenas en nuestro país.
Una particular petición le llegó a Naya Fácil en las últimas horas y es que la Fundación Mapuche “Rakizuam” invitó a la influencer a reflexionar sobre el cambio de apellidos que quiere efectuar.
El director de la fundación, Javier López Huentemil, a través de un comunicado expresó su preocupación por la creciente pérdida de apellidos indígenas en Chile.
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“Este es un fenómeno que no solo refleja discriminación histórica, sino también un silencioso proceso de borramiento cultural que continúa hasta hoy”, comentó.
“Entre 1970 y 1990, más de dos mil personas mapuche solicitaron formalmente el cambio de apellido. Muchas lo hicieron por miedo a la discriminación. Esa cifra no solo es alarmante: es un testimonio de cómo el prejuicio puede obligar a una persona a renunciar a su propia historia”, agregó López Huentemil.
La Fundación Rakizuam invitó de manera ‘fraterna y respetuosa’ a Naya Fácil a no perder sus apellidos. La influencer anunció hace unos meses que se cambiará legalmente sus apellidos: Neculhueque Quimen.
“Cada persona tiene derecho a definir su identidad y nadie puede ser juzgado por una decisión tan íntima como la relación con su propio nombre”, comentó López Huentemil.
“En el caso de Naya, su conocida disposición a ayudar a quienes más lo necesitan muestra gestos de solidaridad que dialogan con valores profundamente presentes en la cultura mapuche, como la reciprocidad y el apoyo mutuo”, cerró el director de la Fundación.
En ese sentido, la Fundación Rakizuam hizo un llamado a valorar, conservar y transmitir con dignidad los apellidos indígenas como parte del patrimonio cultural e histórico de Chile.
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