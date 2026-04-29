“Lo hicieron por miedo a la discriminación”: Fundación Mapuche hacer particular petición a Naya Fácil

Una particular petición le llegó a Naya Fácil en las últimas horas y es que la Fundación Mapuche “Rakizuam” invitó a la influencer a reflexionar sobre el cambio de apellidos que quiere efectuar.

El director de la fundación, Javier López Huentemil, a través de un comunicado expresó su preocupación por la creciente pérdida de apellidos indígenas en Chile.

“Este es un fenómeno que no solo refleja discriminación histórica, sino también un silencioso proceso de borramiento cultural que continúa hasta hoy”, comentó.

“Entre 1970 y 1990, más de dos mil personas mapuche solicitaron formalmente el cambio de apellido. Muchas lo hicieron por miedo a la discriminación. Esa cifra no solo es alarmante: es un testimonio de cómo el prejuicio puede obligar a una persona a renunciar a su propia historia”, agregó López Huentemil.

La Fundación Rakizuam invitó de manera ‘fraterna y respetuosa’ a Naya Fácil a no perder sus apellidos. La influencer anunció hace unos meses que se cambiará legalmente sus apellidos: Neculhueque Quimen.

“Cada persona tiene derecho a definir su identidad y nadie puede ser juzgado por una decisión tan íntima como la relación con su propio nombre”, comentó López Huentemil.

“En el caso de Naya, su conocida disposición a ayudar a quienes más lo necesitan muestra gestos de solidaridad que dialogan con valores profundamente presentes en la cultura mapuche, como la reciprocidad y el apoyo mutuo”, cerró el director de la Fundación.

En ese sentido, la Fundación Rakizuam hizo un llamado a valorar, conservar y transmitir con dignidad los apellidos indígenas como parte del patrimonio cultural e histórico de Chile.