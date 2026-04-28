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Tras reunión con sus asesores: Donald Trump estaría descontento con la última propuesta de Irán para terminar la guerra

La oferta iraní pospondría el debate sobre su programa nuclear, priorizando primero el fin de la guerra y la resolución de las disputas por el transporte marítimo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaría satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra que ya dura dos meses, según declaró un funcionario estadounidense.

La última propuesta de Irán pospondría el debate sobre su programa nuclear hasta que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo desde el Golfo.

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Es improbable que esto satisfaga a Estados Unidos, que sostiene que los asuntos nucleares deben abordarse desde el principio, y Trump se mostró descontento con la propuesta por eso, afirmó un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, informado sobre la reunión del presidente con sus asesores el lunes.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó que Estados Unidos “no negociará a través de la prensa” y que “ha dejado claras sus líneas rojas” mientras la administración Donald Trump busca poner fin a la guerra contra Irán.

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