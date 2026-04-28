FOTOS. Tragedia en Indonesia: choque de trenes deja al menos 14 muertos y mantiene búsqueda de atrapados
El siniestro involucró a un tren de cercanías y a otro de larga distancia, lo que motivó el despliegue de equipos de emergencia que continúan trabajando en los vagones.
Las autoridades de Indonesia elevaron a 14 la cifra de fallecidos tras la mortal colisión de la víspera, donde dos trenes chocaron en circunstancias aún desconocidas a las afueras de Yakarta.
Según los datos preliminares del servicio de salvamento del país, Basarnas, el total de afectados ascendió a 92, entre ellos 14 fallecidos y 84 supervivientes, de los cuales algunos recibieron atención hospitalaria y otros fueron dados de alta con heridas leves.
Revisa también
Este martes “continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate” de las “víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este”, con la evacuación de quienes “aún permanecen atrapados en el tren”, indicó Basarnas en un comunicado.
Rescate de las personas atrapadas
La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.
Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.