Las autoridades de Indonesia elevaron a 14 la cifra de fallecidos tras la mortal colisión de la víspera, donde dos trenes chocaron en circunstancias aún desconocidas a las afueras de Yakarta.

Según los datos preliminares del servicio de salvamento del país, Basarnas, el total de afectados ascendió a 92, entre ellos 14 fallecidos y 84 supervivientes, de los cuales algunos recibieron atención hospitalaria y otros fueron dados de alta con heridas leves.

Este martes “continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate” de las “víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este”, con la evacuación de quienes “aún permanecen atrapados en el tren” , indicó Basarnas en un comunicado.

Rescate de las personas atrapadas

La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.

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Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas .