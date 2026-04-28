Una inesperada revelación marcó el discurso del Presidente José Antonio Kast durante el lanzamiento de la campaña Teletón 2026 en Rancagua, al destacar un episodio que lo une con su antecesor, Gabriel Boric, y el cantante mexicano Emmanuel.

En medio de su intervención, el Mandatario relató que ambos participaron en la subasta solidaria de la icónica gabardina del artista durante una edición anterior de la cruzada.

Presidente Boric donó la gabardina de Emmanuel / Cristian Soto Quiroz Ampliar

“En la última Teletón estaba el presidente Gabriel Boric (…) él se había comprado (en 2025) la gabardina de Emmanuel”, recordó, antes de revelar entre risas: “Bueno, ¿quién se la remató después? Yo”.

El comentario, que generó reacciones entre los asistentes, fue acompañado por un tono distendido, incluso reconociendo que la prenda aún no llega a sus manos: “Todavía no me llega, así que la voy a cobrar”, bromeó.

El Presidente Kast también adelantó que su intención es volver a donar la gabardina en futuras campañas, proponiendo que esta circule entre distintas autoridades como símbolo de unidad.

Más allá de la anécdota, el Presidente subrayó el carácter transversal de la Teletón, destacando que “nadie se habría negado” a apoyar iniciativas en favor de la institución. “Nos unimos todos ahí (…) esto no es de un gobierno u otro gobierno”, afirmó, enfatizando la participación de distintos sectores políticos en la cruzada solidaria.

En esa línea, valoró el rol histórico de Don Francisco como articulador de consensos: “Usted nos ha representado a todos en estos 48 años”, señaló.

El episodio de la gabardina, que ya había sido protagonista en versiones anteriores del evento, se instaló así como un símbolo inesperado de continuidad entre administraciones y del espíritu colaborativo que rodea a la Teletón, más allá de las diferencias políticas.