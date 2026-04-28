Presidente Kast pide “sentido común” por humedales: “Uno no quiere terminar con la Ley, pero acotarla como corresponde”

En medio de la controversia generada por los dichos del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sobre la Ley de Humedales Urbanos, el Presidente José Antonio Kast abordó este martes el tema y llamó a revisar la normativa, enfatizando la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con la urgencia habitacional.

Durante la entrega de 120 viviendas en Rancagua, el Mandatario respaldó implícitamente las críticas del titular de la cartera, aunque con un tono más moderado.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

“Tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a las familias”, afirmó, aludiendo a los efectos que, a su juicio, ha tenido la legislación en el retraso de proyectos.

“El otro debate es legítimo, uno puede usar una forma u otra, pero cuando se dicta una ley a nivel nacional, que es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, que todos queremos cuidar, pero se abarcan áreas enormes, porque se habla de humedales. Bueno, pero el área es tan grande en Valdivia, es la ciudad patrimonio de los humedales, bueno ¿cuántas miles de familias hoy día no tienen dónde vivir? y hay terrenos que objetivamente no son humedales", expuso el jefe de Estado.

Las declaraciones se producen tras el tenso cruce entre el ministro Poduje y parlamentarios como el senador Alfonso de Urresti, quien defendió la normativa, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que llamó al ministro a moderar el tono.

Como arquitecto, @MinistroPoduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el… https://t.co/wREND4ZE72 — Alfonso De Urresti (@adeurresti) April 27, 2026

“¿Qué es primero?”

En esa línea, el Presidente Kast planteó que com país “podemos resguardar todo, pero partamos siempre desde la persona”. “En Chile se dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos, la punta de un flecha, que había hartas en museos, que si fuera la flecha única, bueno, reguardemos. Pero si es la punta de una de tantas flechas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos un hospital un año, dos años, tres años?“.

“¿Qué es primero? ¿La salud, la energía, la vivienda o el cuidado de nuestra cultura y nuestra historia? Yo creo que no son incompatibles (...) tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a toda la familia en Chile. Hay más de 500 mil familias que hoy día no tienen vivienda, más de 120 mil familias que viven en campamentos y terrenos hay”, añadió.

Sin embargo, el Mandatario precisó que no se trata de eliminar la ley, sino de ajustarla. "Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales, hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal“, expresó.