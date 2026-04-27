VIDEO. “Soluciones reales que no se hundan”: El tenso cruce del ministro Poduje con los senadores de Urresti y Núñez por la Ley de Humedales
El titular de Vivienda tildó la norma de “locura” por retrasar proyectos habitacionales, provocando una airada respuesta de la oposición y la presidenta del Senado.
Durante una reunión en el Serviu de Valdivia para discutir el postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, lanzó una dura ofensiva contra la Ley de Humedales Urbanos. Ante la mención de que Valdivia es considerada una “ciudad humedal”, el secretario de Estado calificó la legislación como una “locura” que ha obligado a más de 570 familias a esperar ocho años por una solución.
“Esa ley quedó mal hecha”, sentenció Poduje, apuntando directamente al senador socialista Alfonso de Urresti como el responsable de la normativa que, a su juicio, traba la construcción de viviendas sociales.
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La respuesta de De Urresti y el PS
El senador De Urresti no tardó en replicar, advirtiendo que la urgencia habitacional no justifica “heredar desastres”. El parlamentario acusó al ministro de confundir agilidad con negligencia y de intentar “azuzar y dividir” en lugar de buscar soluciones reales.
- Acusación de irresponsabilidad: De Urresti recordó que la ley fue aprobada con votos de los actuales ministros cuando estos eran parlamentarios.
- Respaldo de bancada: El jefe de senadores PS, Juan Luis Castro, calificó la conducta de Poduje como “impropia” y contraria al discurso de unidad del gobierno de José Antonio Kast.
El quiebre con Paulina Núñez (RN)
La controversia escaló hasta el oficialismo cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, intervino para defender el rol del Poder Legislativo. Núñez subrayó que la Ley de Humedales contó con apoyos transversales y emplazó al ministro a cuidar “las formas”.
Sin embargo, el ministro Poduje mantuvo su postura confrontacional y respondió directamente a la senadora por redes sociales:
“Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales”.
Este cruce deja en evidencia una tensión creciente entre la cartera de Vivienda y el Congreso, donde la bancada socialista ya ha advertido sobre un “patrón de respuestas confrontacionales” por parte de la autoridad, exigiendo que se abandonen las caricaturas para retomar el diálogo en torno al déficit habitacional.
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