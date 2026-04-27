Durante una reunión en el Serviu de Valdivia para discutir el postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, lanzó una dura ofensiva contra la Ley de Humedales Urbanos. Ante la mención de que Valdivia es considerada una “ciudad humedal”, el secretario de Estado calificó la legislación como una “locura” que ha obligado a más de 570 familias a esperar ocho años por una solución.

“Esa ley quedó mal hecha”, sentenció Poduje, apuntando directamente al senador socialista Alfonso de Urresti como el responsable de la normativa que, a su juicio, traba la construcción de viviendas sociales.

La respuesta de De Urresti y el PS

El senador De Urresti no tardó en replicar, advirtiendo que la urgencia habitacional no justifica “heredar desastres”. El parlamentario acusó al ministro de confundir agilidad con negligencia y de intentar “azuzar y dividir” en lugar de buscar soluciones reales.

Acusación de irresponsabilidad: De Urresti recordó que la ley fue aprobada con votos de los actuales ministros cuando estos eran parlamentarios.

De Urresti recordó que la ley fue aprobada con votos de los actuales ministros cuando estos eran parlamentarios. Respaldo de bancada: El jefe de senadores PS, Juan Luis Castro, calificó la conducta de Poduje como “impropia” y contraria al discurso de unidad del gobierno de José Antonio Kast.

Como arquitecto, @MinistroPoduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el… https://t.co/wREND4ZE72 — Alfonso De Urresti (@adeurresti) April 27, 2026

El quiebre con Paulina Núñez (RN)

La controversia escaló hasta el oficialismo cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, intervino para defender el rol del Poder Legislativo. Núñez subrayó que la Ley de Humedales contó con apoyos transversales y emplazó al ministro a cuidar “las formas”.

Sin embargo, el ministro Poduje mantuvo su postura confrontacional y respondió directamente a la senadora por redes sociales:

“Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales”.

Como Ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar 8 años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia https://t.co/QJ2dHAC6hq — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) April 28, 2026

Este cruce deja en evidencia una tensión creciente entre la cartera de Vivienda y el Congreso, donde la bancada socialista ya ha advertido sobre un “patrón de respuestas confrontacionales” por parte de la autoridad, exigiendo que se abandonen las caricaturas para retomar el diálogo en torno al déficit habitacional.