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Por hasta 15 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago este martes 28 de abril en 4 comunas

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio en la región Metropolitana.

Sebastián Escares

Por hasta 15 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago este martes 28 de abril en 4 comunas

Por hasta 15 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago este martes 28 de abril en 4 comunas / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes anunciaron que la tarde de este martes 28 de abril habrá interrupciones en el servicio en cuatro comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la compañía, los cortes de agua esta jornada se deben a: renovación de redes y ampliación de redes en distintos sectores.

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Cabe señalar que las interrupciones en el servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. En tanto, los cortes de agua se podrían prolongar por hasta 15 horas en algunas zonas.

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por cortes de agua en Santiago este martes:

  • Independencia: desde las 15:00 horas de ese martes hasta las 06:00 horas del miércoles 29 de abril.
ADN
  • La Florida: desde as 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 29 de abril.
ADN
  • Peñalolén: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 29 de abril.
ADN
  • Melipilla (Pomaire): desde las 15:30 horas hasta las 22:30 horas.
ADN
  • Melipilla: desde las 15:30 horas de este martes hasta las 03:30 horas del miércoles 29 de abril.
ADN

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