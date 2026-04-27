;

¿Abren los supermercados y malls? Horarios en Chile por el feriado del 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador en Chile, jornada que es feriado irrenunciable.

Nicolás Lara Córdova

¿Abren los supermercados y malls? Horarios en Chile por el feriado del 1 de mayo

¿Abren los supermercados y malls? Horarios en Chile por el feriado del 1 de mayo / FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador y será un feriado irrenunciable en Chile.

Esto significa que gran parte del comercio no podrá operar con normalidad. A pesar de ello, habrá excepciones que podrán abrir sus puertas.

Revisa también:

ADN

¿Los supermercados y malls atenderán este viernes 1 de mayo?

Para este viernes 1 de mayo, al ser feriado irrenunciable, los supermercados y malls no podrán abrir al público.

Por lo tanto, retomarán su funcionamiento normal el sábado 2 de mayo.

¿Qué comercio podrá abrir sus puertas este viernes 1 de mayo?

Según el artículo 2° de la Ley 19.973, existen ciertos locales comerciales que podrán atender al público de manera normal.

Los comercios que podrán prestar sus servicios son los siguientes:

  • Clubes.
  • Restaurantes.
  • Establecimientos de entretenimiento; tales como, cinesespectáculos en vivodiscotecaspub, cabarets.
  • Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
  • Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. 
  • Estaciones de servicio.
  • Farmacias de urgencia y de turno.
  • Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.
  • Locales atendidos por sus propios dueños.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad