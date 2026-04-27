¿Abren los supermercados y malls? Horarios en Chile por el feriado del 1 de mayo / FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador y será un feriado irrenunciable en Chile.

Esto significa que gran parte del comercio no podrá operar con normalidad. A pesar de ello, habrá excepciones que podrán abrir sus puertas.

¿Los supermercados y malls atenderán este viernes 1 de mayo?

Para este viernes 1 de mayo, al ser feriado irrenunciable, los supermercados y malls no podrán abrir al público.

Por lo tanto, retomarán su funcionamiento normal el sábado 2 de mayo.

¿Qué comercio podrá abrir sus puertas este viernes 1 de mayo?

Según el artículo 2° de la Ley 19.973, existen ciertos locales comerciales que podrán atender al público de manera normal.

Los comercios que podrán prestar sus servicios son los siguientes: