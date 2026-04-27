¿Abren los supermercados y malls? Horarios en Chile por el feriado del 1 de mayo
Este viernes 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador en Chile, jornada que es feriado irrenunciable.
Este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador y será un feriado irrenunciable en Chile.
Esto significa que gran parte del comercio no podrá operar con normalidad. A pesar de ello, habrá excepciones que podrán abrir sus puertas.
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¿Los supermercados y malls atenderán este viernes 1 de mayo?
Para este viernes 1 de mayo, al ser feriado irrenunciable, los supermercados y malls no podrán abrir al público.
Por lo tanto, retomarán su funcionamiento normal el sábado 2 de mayo.
¿Qué comercio podrá abrir sus puertas este viernes 1 de mayo?
Según el artículo 2° de la Ley 19.973, existen ciertos locales comerciales que podrán atender al público de manera normal.
Los comercios que podrán prestar sus servicios son los siguientes:
- Clubes.
- Restaurantes.
- Establecimientos de entretenimiento; tales como, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets.
- Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
- Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.
- Estaciones de servicio.
- Farmacias de urgencia y de turno.
- Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.
- Locales atendidos por sus propios dueños.
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