“Aula Segura queda corta”: directora del SLEP Santiago Centro por violencia en liceos emblemáticos

Durante este martes, en conversación con ADN Hoy, la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, Paulina Retamales, abordó el complejo escenario que ha marcado la instalación del nuevo sistema educativo en la capital, en medio de tomas, desalojos y episodios de violencia en liceos emblemáticos.

“El día de ayer y durante toda la semana pasada vivimos situaciones en establecimientos, en los liceos, en los liceos emblemáticos particularmente, en donde grupos de estudiantes realizando convocatorias e incluso procesos de votación han terminado en tomas, especialmente lo que ha sido el Liceo 1, el Liceo de Aplicación, quienes más eventos como este han tenido durante estos últimos días”, señaló.

Retamales advirtió que estos hechos han impactado directamente en el desarrollo de las clases, afectando a miles de estudiantes. “Nosotros tenemos dos focos como servicios locales (...) uno de esos es el bienestar de las comunidades educativas y, por supuesto, que se lleven a cabo las clases. Y cuando vemos que a las nueve y media de la mañana mil cuatrocientos estudiantes del Nacional, seiscientos estudiantes del Liceo de Aplicación, finalmente quedan en la calle porque son sacados de sus colegios y no pueden llevar a cabo sus clases, por supuesto que es una preocupación”, afirmó.

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En esa línea, explicó que “ayer tuvimos una mesa también durante la tarde con los distintos centros de estudiantes, con SEREMI de Educación y con otras autoridades también, para poder entender cuál justamente es el petitorio (...) que van en la línea de poder manifestar su inquietud respecto a lo que es el proyecto de ley de escuelas protegidas”.

Sin embargo, Retamales fue enfática y advirtió que “hay que ser súper clara: las escuelas, los liceos, no pueden ser espacios donde se acoja la violencia, donde se pone en riesgo estudiantes y docentes. Hemos visto situaciones en donde inspectores, docentes han sido amenazados, rociados con bencina”, agregando que incluso estudiantes han enfrentado a encapuchados, exponiéndose a riesgos.

Aula Segura

Consultada por las herramientas disponibles para enfrentar estos hechos, la autoridad cuestionó la efectividad de la normativa vigente. “Aula Segura estaba pensada en regular otras situaciones de convivencia (...) desde la expulsión del estudiante como sanción, pero en temas de convivencia”, explicó.

“Aquí la violencia, estamos hablando de manejar un elemento incendiario, es un delito. Entonces Aula Segura queda fuera, queda corta para manejar situaciones como esa”, enfatizó.

Finalmente, la directora del SLEP Santiago Centro aseguró que se está trabajando de manera coordinada con distintas instituciones para enfrentar el problema, junto con fortalecer medidas preventivas. “Nosotros estamos trabajando justamente con las autoridades desde el ministerio, desde la SEREMI (...) desde Fiscalía, que es con quienes tenemos que abordar estas situaciones”, indicó.

“Tenemos que hacer una lectura y una mirada (...) que son trabajos preventivos, más formativos. No tenemos que olvidar que estos son espacios educativos (...) trabajar con el estudiante desde sus intereses, pero también desde sus necesidades y con sus familias”, concluyó.