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“No es justo”: familia de conserje agredido por Martín de lo Santos cuestiona cierre de investigación

Las críticas apuntan a peritajes inconclusos y a la falta de nuevas declaraciones de testigos.

Javiera Rivera

“No es justo”: familia de conserje agredido por Martín de lo Santos cuestiona fallo que cierra investigación

“No es justo”: familia de conserje agredido por Martín de lo Santos cuestiona fallo que cierra investigación / Diego Martin

El Cuarto Juzgado de Garantía resolvió no reabrir la investigación en contra de Martín de los Santos, imputado por la agresión a un conserje adulto mayor ocurrida en la comuna de Vitacura.

La audiencia fue solicitada por la parte querellante, que representa a la familia de Guillermo Oyarzún, con el objetivo de retomar diligencias que —según acusaron— no habrían sido realizadas por el Ministerio Público.

Entre sus argumentos, plantearon que existen líneas investigativas pendientes y que el delito debería ser recalificado como cuasidelito de homicidio, y no solo como lesiones graves.

Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva en Brasil, luego de haberse fugado tras su formalización, lo que motivó un operativo de Interpol para lograr su detención.

Desde la familia de la víctima cuestionaron duramente el trabajo de la Fiscalía, acusando negligencia en el desarrollo de la investigación.

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“No es justo que haya quedado con lesiones graves y no se persiga un delito más grave”, señalaron, insistiendo en que no se realizaron diligencias clave, como nuevas declaraciones de testigos o peritajes que podrían modificar la calificación jurídica del caso.

En la misma línea, criticaron que el informe de lesiones no sería concluyente y que no se habrían agotado todas las instancias investigativas antes de cerrar la causa.

Sin embargo, el tribunal desestimó estos planteamientos y concluyó que las diligencias fueron debidamente ejecutadas por el Ministerio Público.

Tras esta resolución, el caso avanzará a la etapa de preparación de juicio oral, donde se buscará establecer la responsabilidad penal del imputado. En paralelo, continúa el proceso para concretar su extradición desde Brasil.

Pese a ello, la familia de la víctima reiteró sus críticas y manifestó su disconformidad con el curso que ha tenido la investigación.

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