Paro de micros en el Gran Valparaíso: una de las comuna de la región está operando solo con el 14% de sus buses

Paro de micros en Gran Valparaíso: Quilpué opera solo al 14% y se refuerzan servicios de emergencia / Pablo Ovalle Isasmendi

El paro de conductores del transporte público en el Gran Valparaíso comenzó a generar importantes complicaciones durante la mañana de este martes, con aglomeraciones en paraderos y estaciones de metro debido a la fuerte disminución de servicios en distintas comunas.

Una de las zonas más afectadas es Quilpué, donde las autoridades municipales informaron que el sistema de transporte está operando con solo un 14% de su capacidad habitual, lo que ha dificultado el traslado de cientos de usuarios hacia otros sectores de la región.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, explicó que han mantenido coordinación permanente con la Seremi de Transporte y el delegado presidencial para enfrentar la emergencia

“Estamos funcionando solo a un 14% de la capacidad real. Obviamente nuestros usuarios se ven afectados porque se trasladan permanentemente a sus lugares de trabajo en Viña del Mar, Valparaíso y otros”, señaló.

La movilización fue convocada por la Confederación de Transporte Terrestre Regional, que acusa un alza histórica en el precio de los combustibles y una deuda superior a los $20 mil millones asociada a subsidios del sistema, principalmente vinculados al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Pese a la paralización, algunos servicios continúan operando de forma parcial. Las líneas 304, 307 y 308 mantienen recorridos activos, mientras que la empresa EFE Valparaíso reforzó su servicio ferroviario en el tramo Limache–Puerto para absorber parte de la alta demanda de pasajeros.

“Que pongan todos sus esfuerzos”

Desde el Municipalidad de Quilpué informaron además que se han reforzado medidas de seguridad en puntos de mayor afluencia de público, en coordinación con Seguridad Pública y OS14, especialmente en estaciones de metro y paraderos.

Finalmente, la alcaldesa Corti expresó su expectativa de que las negociaciones en curso entre la Seremi de Transporte y los operadores del sistema permitan una pronta solución.

“Esperamos que pongan todos sus esfuerzos para que solamente la jornada de hoy sea la afectación para nuestra comuna”, indicó.