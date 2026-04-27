Peligroso adelantamiento entre camiones genera grave accidente en un túnel de Valparaíso

Un aparatoso accidente ocurrió en el túnel 3 del camino La Pólvora en Valparaíso, producto de un adelantamiento de dos caminos que transitaban por la carretera.

En el registro de las cámaras de seguridad se aprecia el momento donde ambos conductores intentan adelantar otro camión donde no está permitido. El resultado fue un choque con otra máquina que transitaba en sentido contrario.

Además, un vehículo de menor tamaño fue impactado y terminó por estrellarse contra la pared de túnel. El conductor del mencionado automóvil fue el único herido, pero fuera de riesgo vital.