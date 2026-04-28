VIDEO. Insólita escena: el polémico Deyverson acusa golpe de árbitro chileno en Copa Libertadores
El delantero brasileño, conocido por sus momentos cómicos, volvió a hacer de las suyas, esta vez con un árbitro chileno.
Deyverson ha vuelto a hacer de las suyas en la Copa Libertadores. El delantero brasileño, actualmente en Liga Deportiva Universitaria de Quito, protagonizó otro cómico momento, esta vez con un árbitro chileno.
En el partido en que los ecuatorianos cayeron por 1-0 ante Lanús en Argentina, el ex Palmeiras acusó un golpe de José Cabero justo cuando el juez le mostraba tarjeta amarilla a un defensor “granate”.
El chileno, al momento de alzar su mano para amonestar a Carlos Izquierdoz, rozó con su tarjeta al polémico Deyverson, quien automáticamente se tomó la cara acusando el golpe.
Finalmente, la situación no pasó a mayores y, si bien Cabero le ofreció disculpas al brasileño, este, como siempre, se recuperó casi al instante.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.