Una fuerte controversia se instaló en la comuna de Quintero tras la viralización de un video en redes sociales en el que aparece el concejal Mario Andrés González Ahumano consumiendo una sustancia.

El registro, que fue ampliamente difundido antes de ser eliminado, generó críticas y abrió un intenso debate sobre la conducta de autoridades públicas, instalando el tema en la agenda local.

En las imágenes se observa al edil aspirando una sustancia con un billete, lo que provocó cuestionamientos inmediatos desde distintos sectores.

Frente a la polémica, González aseguró que el video corresponde al año 2010, cuandono ejercía cargos públicos y trabajaba como DJ y animador de eventos. Según explicó, la difusión del material responde a intereses ajenos a su actual rol y descartó que se trate de un hecho reciente.

El concejal fue más allá y denunció haber sido víctima de extorsión, afirmando que terceros le habrían exigido dinero para evitar la publicación del video. En ese contexto, anunció acciones legales ante Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Desde el municipio, en tanto, indicaron que el registro no estaría vinculado al ejercicio de sus funciones, aunque recalcaron la necesidad de investigar los hechos para dar certezas a la comunidad. La situación continúa generando repercusiones, a la espera de eventuales avances judiciales.