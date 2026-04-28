Corte de luz en Santiago este miércoles 29 de abril: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo anunció Enel, quienes confirmaron que habrán una serie de interrupciones en el servicio este miércoles 29 de abril en diez comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, las interrupciones en el suministro se deben a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio.
Revisa también:
Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
A continuación los horarios y las zonas que tendrán interrupciones del servicio este miércoles 29 de abril en Santiago:
- Quilicura: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Huechuraba: desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Recoleta: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 09:30 horas hasta las 15:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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