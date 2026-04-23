Michael Clark presenta su renuncia en Azul Azul y deja de ser el presidente de la U de Chile / Universidad de Chile

Este jueves, Michael Clark confirmó su renuncia a su cargo como presidente de Azul Azul, poniendo fin a su etapa al mando de Universidad de Chile.

El ahora exmandamás azul se despidió de la U a través de una carta que publicó el club en su sitio oficial. “Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro club como una de las instituciones más sólidas del continente”, señaló Clark.

“Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la presidencia del club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de presidente y director de Azul Azul S.A.”, agregó.

“Mis mejores deseos para el nuevo presidente o presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos. Azul por siempre.”, concluyó Michael Clark.

Tras la renuncia de Clark, desde Azul Azul informaron que la vicepresidenta del directorio, Cecilia Pérez, asumirá de manera interina las funciones del presidente hasta la designación de su reemplazo.