Arturo Vidal reacciona a la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo y deja este mensaje: “Tiene que…”

Colo Colo consiguió un agónico e importante triunfo por 2-1 ante Universidad de Concepción en su visita al Estadio Ester Roa, resultado que le permitió al equipo dirigido por Fernando Ortiz volver a la cima de la Liga de Primera 2026.

Uno que estuvo atento al partido fue Arturo Vidal. El volante de los albos se perdió el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, pero apoyó a sus compañeros a la distancia y reaccionó en vivo a la victoria a través de una transmisión en Kick.

Durante la transmisión, el ‘King’ celebró con euforia el gol de Javier Correa, quien selló el 2-1 definitivo para el ‘Cacique’ en los descuentos. “¡Golaaazo, Correa! Esa es, Toro. Centro de Aquino y gol de Correa”, gritó Vidal.

“Háganme caso cuando les digo, tenían que entrar. Correa es máquina. Qué lindo ganar así”, agregó el mediocampista.

La reacción de Vidal al debut de Gabriel Maureira

Además, el volante tuvo palabras para el joven portero de Colo Colo, quien sumó su primera titularidad en el club tras la lesión de Fernando de Paul y respondió de gran manera, siendo una de las figuras del ‘Cacique’.

“Se preparan todos los días para esto. Él tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. Lo vi bien. Es un buen arquero, pero tiene que agarrar confianza. Es bueno de verdad", dijo Vidal.

En esa línea, el ex Barcelona y Bayern Múnich señaló que Maureira aún debe enfrentar un largo proceso para desarrollarse. “Está verde, pero verde. Ha andado bien y los arqueros se hacen jugando. En los entrenamientos anda bien. Va a ser un excelente arquero. Tiene porte, es gigante", afirmó.