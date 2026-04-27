“Arrancarme ahora, en estas circunstancias, no está en mi mente; mi convicción es seguir en el club”

Gustavo Huerta atraviesa uno de sus momentos más críticos como técnico de Cobresal. Este domingo, el elenco minero volvió a caer por 3-1 ante Everton y sumó su séptima derrota consecutiva en la Liga de Primera 2026, que lo dejó al borde de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Al término del partido en el Estadio Sausalito, el entrenador nacional habló con los micrófonos de TNT Sports, donde se refirió a su posible salida del cuadro de El Salvador, al que dirige desde 2017, y dejó un categórico mensaje.

Consultado sobre una posible partida de la institución, Huerta indicó que “en estas circunstancias y más lo que significa para mí Cobresal, no está en mi mente salir arrancando ahora, no sé dónde salió eso. Hemos tenido conversaciones con la directiva para mejorar todo lo que viene, sobretodo para la segunda rueda, con incorporación de jugadores, con apoyo psicológico”.

“Tengo un apoyo que en otro club no hubiese tenido, por todo lo que significa Cobresal para mí, por lo que mi convicción es seguir y no abandonar en este tiempo. Si hay algo que no tenga mejoría, se conversará”, añadió el DT.

En esa línea, remarcó: “Arrancarme ahora, en estas circunstancias, no. A no ser que al término de la primera rueda, si esto sigue así, sin mejoría, vamos a conversar con la directiva. Pero yo, de tomar una decisión en ese aspecto, menos en este momento”.

Asimismo, el técnico de 68 años explicó que confía en sus jugadores. “Uno ve a los jugadores cómo trabajan y están en el día a día. Uno con los años que lleva en el fútbol, sabe y se da cuenta cuando las respuestas no están en el día a día o que los jugadores, como se dice vulgarmente, no dan todo para que se vaya el técnico, eso yo no percibo eso en los jugadores nuestros”, señaló.

“Hay un gran esfuerzo en el día a día, hay una gran entrega y disposición. Estamos fallando en momentos clave, que no nos ha permitido tener mejores resultados”, concluyó Gustavo Huerta.