Caballo de Carlos Heller logra histórica victoria para la hípica chilena: “Es el triunfo más importante de mi vida”

La hípica nacional vivió un día histórico este domingo. El ejemplar “Teao”, perteneciente al Haras Don Alberto, propiedad del empresario chileno Carlos Heller, se quedó con el prestigioso Gran Premio Latinoamericano que se desarrolló en el Hipódromo de Monterrico de Lima, en Perú.

El triunfo del potrillo chileno, montado por el jinete Luis Torres, marcó un hito sin precedentes, al convertirse en la primera victoria de un pura sangre chileno sobre Perú en su propia casa.

Al término de la competencia, Carlos Heller expresó su emoción y no dudó en calificar la victoria como el triunfo hípico más importante de su carrera. “Es una emoción difícil de expresar en palabras la que tengo por dentro”, dijo en un video compartido por el Haras Don Alberto.

“Esto es un trabajo de la gente que crió este caballo en Los Ángeles, de la gente que prepara este caballo en Pirque, de Julio Orellana, del jinete, de todas las personas que están detrás de este ejemplar. Yo doy la entrevista, yo me saco la foto, pero quienes están detrás de los ejemplares son ellos. Ellos son los que merecen todo esto", continuó.

En esa línea, el empresario chileno le dedicó un emotivo mensaje al preparador Julio Orellana y agregó: “Es un hombre que logró surgir con nosotros, se lo ha ganado todo y es mérito de él. Imagínate, dos dos Derbys seguidos y ahora ganar un latino es lo más grande que me ha pasado en mi vida hípica”.

“Este es el triunfo más importante de mi vida hípica. Todos me pueden decir que nos ganamos tres Grupo 1 en Estados Unidos, pero esto lo vivo de una manera mucho más emotiva. Es el triunfo más importante de Haras Don Alberto en su historia. Muchas gracias por confiar en nosotros y yo me alegro de poder darle este triunfo a Chile y a todos esos hípicos de corazón que siguen a nuestro haras y a todos los propietarios de caballos chilenos", concluyó.