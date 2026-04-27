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VIDEO. Sabastian Sawe hace historia y es el primer hombre en bajar las dos horas en el maratón

El keniata, junto a Yomif Kejelcha de Etiopia, rompieron la “barrera histórica”, pero el primero se quedó con el oro en Londres.

Carlos Madariaga

Sabastian Sawe hace historia y es el primer hombre en bajar las dos horas en el maratón

Sabastian Sawe hace historia y es el primer hombre en bajar las dos horas en el maratón / John Walton - PA Images

Este domingo se marcó un hito en la historia del deporte mundial en el marco del Maratón de Londres, una de las pruebas más veloces de la especialidad.

Todo pues no uno sino dos deportistas concretaron un registro imbatido hasta ayer: bajar las 2 horas para recorrer los 42 kilómetros y 195 metros.

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Quien se quedó con el oro, reteniendo su título, fue el keniata Sabastian Sawe, que rompió el récord mundial masculino por 65 segundos al detener el cronómetro en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

“Es un dia histórico para mi, pero también para todos nosotros en Londres”, manifestó el monarca de la prueba en diálogo con la BBC.

Increíblemente, quien escoltó a Sabastian Sawe también bajó las dos horas: se trata del etíope Yomif Kejelcha, que completó el maratón británico en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, con la particularidad de que quien fuera doble plata mundial en los 10.000 metros compitió por primera vez en un maratón.

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