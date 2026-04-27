Un video grabado en Chile se volvió viral en TikTok tras mostrar a una creadora de contenido argentina visiblemente emocionada, hasta las lágrimas, mientras probaba sushi chileno por primera vez.

La escena, difundida bajo el registro “Si… lloré”, generó una ola de comentarios, confusión y debate en redes sociales sobre si la reacción era de gusto extremo o desconcierto.

Sushi (referencial) / REDA&CO Ampliar

En el registro, la usuaria conocida como MAQUI aparece degustando una pieza de sushi en un local de la capital, mientras su expresión emocional llama la atención del entorno.

“Está llorando en serio… comió una pieza y ya está llorando”, se escucha en el video, lo que rápidamente encendió la discusión entre usuarios que no lograban interpretar su reacción.

El clip acumuló miles de reproducciones y comentarios divididos: algunos aseguraban que se trataba de una “explosión de sabor”, mientras otros insistían en la falta de claridad sobre si el plato realmente le había gustado. La controversia incluso llevó a la creadora a publicar dos nuevos videos para aclarar la situación.

“Jamás me había pasado...”

En su respuesta, la influencer explicó que su reacción fue completamente positiva y que se trató de una emoción genuina frente a la experiencia gastronómica.

“Me encantó el sushi chileno… jamás me había pasado que se me cayeran las lágrimas por algo que comí”, señaló, destacando además la calidad del sushi en Chile en comparación con otros países donde ha probado la preparación.