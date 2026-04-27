De la última reina a una estrella de Broadway: Dragfest 2026 suma a Myki Meeks y refuerza cartel internacional con grandes figuras del drag mundial

El festival Lemonlab Dragfest 2026, considerado uno de los encuentros de drag más grandes de Latinoamérica, anunció la incorporación de una nueva estrella internacional a su cartel: Myki Meeks, reciente ganadora de la temporada 18 de RuPaul’s Drag Race.

La artista se suma a un elenco que ya reúne a destacadas figuras del circuito global y que promete una de las ediciones más ambiciosas del evento.

El show se realizará el próximo 28 de agosto en el Teatro Caupolicán y contará con la participación de reconocidas drag queens como Jinkx Monsoon, Plastique Tiara, Brooke Lynn Hytes, Naomi Smalls, Adore Delano, Juicy Love Dion, Lydia B. Kollins y Nini Coco, además de un bloque de artistas locales que será anunciado próximamente por la organización.

Myki Meeks, originaria de Tampa y con una fuerte trayectoria en la escena drag de Orlando, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más influyentes del género. Con formación en teatro musical en la University of Central Florida, su estilo combina performance teatral, humor y una estética que mezcla glamour clásico con energía pop contemporánea. Su paso por Drag Race fue destacado por su evolución en la competencia, coronándose tras una sólida segunda mitad de temporada.

El festival contará con más de 20 artistas en escena y una duración aproximada de tres horas, en un espectáculo que busca consolidarse como una de las principales vitrinas del drag en la región. Las entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket.