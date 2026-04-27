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El duro informe arbitral del Clásico Universitario que amenaza con sanciones a la U: “Bengalas voladoras”

El juez Diego Flores consignó el lanzamiento de fuegos de artificio por parte de la hinchada de los azules en el Estadio Nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Este lunes, la ANFP dio a conocer el informe arbitral del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, correspondiente a la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, que terminó con un triunfo por 1-0 para los azules en el Estadio Nacional.

En el documento, el árbitro Diego Flores dejó constancia del lanzamiento de fuegos de artificio por parte de la hinchada de la U, hecho que podría significar una sanción para el club en el Tribunal de Disciplina.

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“Al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur”, consignó el informe.

Luego, el juez detalló los incidentes ocurridos durante el desarrollo del partido: “En el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur”.

“A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur”, agregó.

Cabe recordar que el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP establece que las sanciones por estos actos van desde multas económicas, cierre de tribunas o, en el peor de los casos, la posibilidad de jugar partidos sin público.

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