“Que se haga cargo”: Johannes Kaiser vuelve a insistir en indulto para carabineros condenados en estallido social

El planteamiento lo realizó en el marco del Día del Carabinero, destacando el rol de la institución en el orden público. / Oscar Guerra

En el marco del Día del Carabinero, el excandidato presidencial, Johannes Kaiser, planteó la necesidad de otorgar indultos a carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social en Chile de 2019.

En conversación con T13 Radio, el dirigente señaló que espera que el Gobierno avance en esa línea, afirmando que sería una señal relevante dentro de la política de seguridad.

“Espero que hoy día también se anuncie, ojalá, el indulto de distintos carabineros que fueron condenados en el marco de lo que fue la defensa de nuestra democracia el 18-10”, sostuvo.

Si bien valoró el énfasis que ha puesto el Ejecutivo en la institución, Kaiser indicó que este tipo de medidas deberían formar parte del enfoque en seguridad pública.

El exabanderado también cuestionó decisiones judiciales en estos casos, señalando que, a su juicio, no todos los fallos responden únicamente a criterios técnicos.

Asimismo, planteó que situaciones como las vividas durante el estallido social requieren una respuesta firme del Estado, aunque reconoció que pueden producirse consecuencias indeseadas.

“Si existe un fenómeno tan violento como fue el 18-10, la fuerza del Estado responde”, indicó, añadiendo que no se debería afectar la capacidad operativa de las fuerzas de orden.

Finalmente, Kaiser sostuvo que la clase política debe enfrentar con mayor decisión este tipo de debates, advirtiendo sobre el impacto que, a su juicio, tienen estos procesos en el accionar de Carabineros y otras instituciones.