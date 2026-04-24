Kaiser tras reunión en La Moneda con ministro Alvarado: “Si hubo algún momento un malentendido, está completamente superado”

Durante este viernes, el exabanderado presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, llegó hasta La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en medio de las tensiones generadas por la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, instancia tras la cual aseguró que las diferencias con el Ejecutivo quedaron atrás.

El encuentro se produjo luego de que la colectividad manifestara su molestia por lo que calificaron como una “invisibilización” en el debate legislativo, situación que incluso llevó al partido a cuestionar la idea del Gobierno de concentrar la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara para acelerar su avance.

Tras la cita, Kaiser afirmó que “si hubo algún momento un malentendido, ese malentendido está completamente superado”, y recalcó que su bancada mantiene el respaldo a la iniciativa en su idea de legislar.

“Los ocho votos del Partido Nacional Libertario en materia de lo que es la idea de legislar siempre han estado”, sostuvo, aunque advirtió que persisten diferencias en aspectos específicos del proyecto.

En esa línea, el exdiputado explicó que el origen del impasse respondió a “una pequeña desinteligencia en materia comunicacional”, vinculada principalmente a propuestas sobre pymes que, según indicó, también eran impulsadas por su partido. “Creo que eso fue lo que generó en algún momento molestia dentro de nuestra bancada”, agregó.

En paralelo, Kaiser también sostuvo reuniones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo de incorporar planteamientos del PNL al proyecto, entre ellos ampliar la exención de contribuciones de la vivienda principal a todos los propietarios, y no solo a mayores de 65 años como contempla actualmente la propuesta del Ejecutivo.