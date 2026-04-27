Pamela Jiles frenó en seco a Iván Valenzuela durante tenso momento en vivo: “Muéstreme una...”

Un incómodo momento se vivió en Mesa Central durante la entrevista a Pamela Jiles, luego de que la diputada reaccionara con molestia a una afirmación de Iván Valenzuela en medio de la conversación sobre el acuerdo entre el Partido de la Gente y el Gobierno para avanzar en el Plan de Reconstrucción Nacional.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si votaría a favor del proyecto, pese a que ella misma había planteado que favorecía a los sectores más ricos.

Jiles respondió que sí, pero la tensión escaló cuando Valenzuela le dijo que esa postura iba en contra de sus convicciones y luego añadió que ella siempre había dicho ser una mujer de izquierda. Ahí vino la réplica inmediata de la parlamentaria.

“No sé contra cuáles convicciones, porque aquí hay varias convicciones en juego”, planteó en cierto punto.

Ahí la diputada negó de plano esa caracterización y desafió al periodista a respaldarla con una declaración concreta. “Jamás he dicho... muéstreme usted una declaración donde yo diga que soy una mujer de izquierda, por favor, una”, lanzó.

Luego remató con una frase que marcó el tono del intercambio: “Muéstreme una, usted que es un periodista responsable y que acaba de afirmarlo”.

Tras eso, el comunicador le preguntó directamente de qué sector se considera, pero la autoridad optó por no entrar en esa definición y volvió a poner el foco en el tema que, a su juicio, era el más importante dentro del diálogo.