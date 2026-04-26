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VIDEO. Sonó para llegar a Colo Colo y ahora protagoniza un escándalo en España: puñetazo directo a un rival

El arquero argentino Esteban Andrada es noticia en Europa por una agresión.

Felipe Romo

Sonó para llegar a Colo Colo y ahora protagoniza un escándalo en España: puñetazo directo a un rival

La segunda división de España vivió un increíble momento durante el partido entre el Eibar y el Real Zaragoza, donde un futbolista agredió directamente a un compañero de profesión.

Se trata del arquero argentino Esteban Andrada, perteneciente al plantel de los “Leones”, quien en un momento de furia tras ser expulsado por doble amonestación corrió para propinarle un puñetazo al defensor Jorge Pulido.

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Esto desató una batalla campal en el terreno de juego que terminó con dos expulsados más. Dani Tasende por parte del Zaragoza y el guardameta Dani Jiménez en Eibar.

Andrada fue uno de los nombres que sonó en Colo Colo para reforzar su portería, pero la operación terminó cayéndose.

El ex Boca Juniors podría enfrentar una dura sanción por este incidente, tanto por parte de la liga como castigos internos en su club.

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