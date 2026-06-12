A casi una década de su implementación, estudio reveló el verdadero impacto de la Ley de Etiquetado / Hans Scott

Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet encontró evidencia de que la Ley de Etiquetado de Alimentos de Chile tuvo un impacto positivo en la reducción del exceso de peso infantil.

La investigación analizó datos de 321.597 niños de entre 4 y 6 años y concluyó que la primera etapa de la normativa, implementada en 2016, disminuyó de manera significativa la probabilidad de presentar sobrepeso.

La Ley de Etiquetado introdujo los conocidos sellos negros de advertencia en productos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, además de restricciones a la publicidad dirigida a niños.

Según los resultados, los efectos fueron más notorios en los menores que estuvieron expuestos durante más tiempo a la normativa.

En las niñas, la probabilidad de presentar exceso de peso disminuyó hasta en 2,85%, mientras que en los niños la reducción alcanzó 2,40%.

Los autores destacaron que se trata de una de las primeras evidencias directas de que una política alimentaria integral puede contribuir a disminuir el sobrepeso infantil, un problema que afecta a más de la mitad de los escolares en Chile.