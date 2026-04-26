;

VIDEO. “Mucho más brutal y sangrienta”: así será la temporada 3 de House of the Dragon

El nuevo ciclo de la serie se estrenará en junio y promete escalar el conflicto en Poniente con batallas clave.

Verónica Villalobos

La Casa del Dragón / MAX

La Casa del Dragón / MAX

La serie House of the Dragon prepara el estreno de su tercera temporada, la que, según adelantaron sus protagonistas, será “mucho más grande, brutal y sangrienta”.

El actor Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, aseguró que la nueva entrega profundizará el conflicto central de la historia: “Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición”.

La trama se centrará en la llamada Danza de Dragones, guerra civil dentro de la casa Targaryen, que en esta temporada incluirá enfrentamientos clave como la Batalla del Gaznate, uno de los episodios más intensos del relato.

Durante la presentación en el evento CCXP en México, el elenco, que también incluye a Fabien Frankel y Olivia Cooke, compartió detalles del nuevo ciclo, cuyo tráiler será liberado oficialmente este lunes.

Estoy muy tranquilo con que ‘Daemon Targaryen’ vuelva a la guerra”, agregó Smith, anticipando una temporada marcada por el conflicto y la expansión del universo narrativo.

La tercera temporada de la serie, precuela de Game of Thrones, se estrenará en junio a través de HBO y su plataforma de streaming.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad