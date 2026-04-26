La serie House of the Dragon prepara el estreno de su tercera temporada, la que, según adelantaron sus protagonistas, será “mucho más grande, brutal y sangrienta”.

El actor Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, aseguró que la nueva entrega profundizará el conflicto central de la historia: “Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición”.

La trama se centrará en la llamada Danza de Dragones, guerra civil dentro de la casa Targaryen, que en esta temporada incluirá enfrentamientos clave como la Batalla del Gaznate, uno de los episodios más intensos del relato.

Durante la presentación en el evento CCXP en México, el elenco, que también incluye a Fabien Frankel y Olivia Cooke, compartió detalles del nuevo ciclo, cuyo tráiler será liberado oficialmente este lunes.

“Estoy muy tranquilo con que ‘Daemon Targaryen’ vuelva a la guerra”, agregó Smith, anticipando una temporada marcada por el conflicto y la expansión del universo narrativo.

La tercera temporada de la serie, precuela de Game of Thrones, se estrenará en junio a través de HBO y su plataforma de streaming.