Blanco y Negro vive días clave en torno a la conformación de su mesa directiva. A dos días de la Junta Ordinaria de Accionistas, la OPA de Aníbal Mosa para aumentar sus acciones en la institución ha generado un fuerte revuelo interno.

Tal como informamos en ADN Deportes, se espera que Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén, miembros del bloque Vial-Ruiz Tagle —oposición al actual mandamás albo—, dejen de ser directores el próximo miércoles. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió a estas posibles salidas y expresó nuevamente su postura contraria a la oferta de Mosa.

“Informamos nuestra postura contraria a la OPA. Más allá de que sea impulsada por Mosa, es contraria a lo que sentimos que debe ser Colo Colo. Hay que avanzar en una línea opuesta a la concentración del poder accionario”, comenzó señalando el también expresidente de ByN.

“Vamos a tener que conversar después de la junta ordinaria de accionistas del miércoles, sin duda. Para nosotros es de suma importancia que no se detenga el avance del proyecto estadio, más allá de quién esté al frente”, agregó.

Respecto a la eventual salida de miembros de la oposición al actual directorio, afirmó: “Lo desconozco, no he conversado con ellos, pero me imagino que es un escenario muy probable dado lo que ha ocurrido. Además, Stöhwing y Maulén no tienen un alto porcentaje accionario; la mayor participación corresponde a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle. Me parece lógico que quieran dar un paso al costado”, cerró Valladares.