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VIDEO. Presidente de Primera División renunció a su club para ir por el mandato de la ANFP, pero se arrepintió

El dirigente anunció su salida para enfocarse en su campaña al ente rector del fútbol chileno, pero este lunes dio marcha atrás.

Javier Catalán

Presidente de Primera División renunció a su club para ir por el mandato de la ANFP, pero se arrepintió

Presidente de Primera División renunció a su club para ir por el mandato de la ANFP, pero se arrepintió / Diego Martin

Una confusa situación se vivió el fin de semana con César Villegas, presidente de Deportes Limache, quien, a través de un comunicado publicado en las redes sociales del club, anunciaba que dejaba la presidencia de la institución para centrarse en su postulación a la ANFP.

Sin embargo, aquella publicación fue eliminada, lo que sembró dudas entre los hinchas limachinos. Finalmente, este lunes, el mandamás de los “tomateros” salió a aclarar lo ocurrido mediante un video, en el que entregó su versión.

“Había decidido alejarme del club como presidente; sigo siendo uno de los mayores accionistas. Principalmente, porque quería abocarme a mi campaña para ser presidente de la ANFP, visitando cada institución”, señaló Villegas en su cuenta de Instagram.

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“Pero tuve una reunión con mi familia, mi círculo cercano, con jugadores y cuerpo técnico, quienes me manifestaron la intención de continuar, porque yo era la cara visible de este proyecto, el cual vengo liderando hace 11 años. Creo que la campaña que hemos realizado con Deportes Limache es una buena imagen para el fútbol chileno”, argumentó sobre su decisión de dar marcha atrás.

“De acuerdo a eso, voy a continuar. Al menos hasta diciembre seré presidente de Limache. Después llegará el momento de analizar y seguiremos luchando por lograr un campeonato internacional y, si Dios quiere, que los 32 presidentes y consejeros crean en este proyecto”, cerró César Villegas.

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