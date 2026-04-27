“Cumple todos los requisitos”: Colegio Médico respalda a Jeannette Vega en medio de crisis y renuncias en hospital de San Antonio

Durante este lunes, en medio de la controversia por los oficios del Ministerio de Hacienda que plantean el eventual término de programas en educación, seguridad y salud, el vicepresidente del Colegio Médico, Mauricio Soto, en conversación con ADN Hoy, abordó la posible descontinuación de 23 iniciativas sanitarias —como el fondo de farmacia, cuidados paliativos y el programa de prevención del suicidio.

En esa línea, el dirigente detalló el diálogo sostenido con la ministra de Salud, May Chomalí, tras una reciente reunión con el gremio. “La ministra nos visitó en nuestra asamblea que tuvimos hace diez días en el norte, y tuvimos una conversación muy adecuada, un diálogo con mirada de altura, y ella efectivamente nos dijo que están asumiendo, que están revisando”, dijo

“El Ministerio de Salud tiene que definir recortes. Si hay una instrucción de tres mil millones de pesos … estamos hablando de dos cosas: los recortes son para el año dos mil veintiséis, y esta es la construcción presupuestaria para el dos mil veintisiete”, explicó.

Sobre el escenario financiero del sector, advirtió que los ajustes podrían profundizar el déficit existente. “En el caso de los recortes, lo que conversamos con la ministra es que nuestro sector ya parte con un billón de pesos aproximadamente menos en relación a lo que necesita por un tema estructural, y cualquier recorte va a ser sobre eso. En el fondo no estamos hablando del tres por ciento”, afirmó.

“En el caso de salud, si tú partes con un déficit de alrededor de un seis, con ese recorte podrías llegar a cerca del diez, entre el nueve y el diez por ciento. Por lo tanto, son cifras mayores. Por eso la ministra nos manifestaba que su voluntad es que el recorte sea menor, porque claramente significa dificultades sobre las que ya tiene el sector, y este presupuesto que estaría llegando alrededor de julio podría eventualmente terminarse antes”, agregó.

En ese contexto, destacó que existiría disposición de la autoridad para resguardar áreas críticas del sistema. “En esas condiciones, ella manifestó su voluntad de que el recorte sea el menor posible, que entiende que hay áreas críticas como el cuidado intensivo, la UCI, el cáncer y otras actividades que no pueden verse alteradas, y su voluntad de diálogo es la misma que le manifestamos nosotros: ir conversando y tratar de resolver en conjunto los problemas de salud que aquejan a nuestro país”, sostuvo.

Consultado por si estos recortes fueron advertidos previamente por el Ministerio de Salud, Solio descartó que haya existido información anticipada. “No voy a entrar en cuestiones que a mí no me corresponden. Nosotros nos enteramos de esta propuesta inicial para el presupuesto dos mil veintisiete hace tres o cuatro días, absolutamente posterior a nuestra conversación con la ministra”, indicó.

Crisis en San Antonio

Por otra parte, el vicepresidente del Colegio Médico abordó la crisis en el hospital de San Antonio, marcada por la salida de su directora y la renuncia de más de veinte médicos. Al respecto, defendió las atribuciones legales para los nombramientos. “Lo primero es que la autoridad facultada para realizar estos nombramientos está definida, y es, en este caso, la directora de un establecimiento autogestionado en red. Hay una ley del año dos mil seis que entrega la facultad a un director de un establecimiento, como San Antonio, para nombrar a personas que trabajen en el hospital, y tiene prácticamente las mismas facultades que un director de servicio desde ese punto de vista”, explicó.

“En el caso de las subdirecciones médicas, no solo como las de San Antonio, sino que incluso las que están afectas al sistema de alta dirección pública —porque la de San Antonio no está en ese sistema—, nosotros hace tiempo hemos señalado la dificultad para suplir estos cargos. Todo esto que se genera en relación al nombramiento o no nombramiento ha llevado a una insuficiencia para poder cubrirlos. Hay muchos cargos, incluso de alta dirección pública, que están vacantes a lo largo de todo Chile, y en el caso de San Antonio, a pesar de no ser de alta dirección pública, también estaba vacante”, señaló.

“Son cargos muy técnicos, que requieren un perfil claramente definido para poder asumirlos. En esa lógica, uno de nuestros temas es tratar de que se pueda llegar a buen término con estos nombramientos de subdirector médico, pero son cargos muy técnicos”, añadió.

Respecto al nombramiento de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica, respaldó su idoneidad y aseguró que “es una salubrista absolutamente conocida, tiene el conocimiento y las competencias, y si la autoridad que tenía que hacer el nombramiento decidió que ella era la persona, ella es la persona. Nosotros no vamos a entrar al detalle, pero como Colegio Médico entendemos que quienes son especialistas en salud pública han dedicado una vida a esto, han trabajado en gestión, han asumido cargos de liderazgo”.

En cuanto a la salida de la directora del recinto, evitó atribuir responsabilidades. “Eso es un tema que hay que preguntarle a la autoridad”, dijo.

“Nosotros estamos convencidos de que la doctora Vega cumple los requisitos para el cargo y que quien la nombró tenía las facultades para hacerlo . Por lo tanto, si hay otra mirada del director de servicio sobre la directora del establecimiento, que es un cargo de alta dirección pública, y dentro de sus definiciones están los temas de confianza, eso hay que preguntarlo a la autoridad. Creemos que la doctora Vega cumple todos los requisitos para asumir este cargo y que puede aportar al hospital de San Antonio desde la subdirección médica”, afirmó.

Sobre la situación del personal, confirmó que podrían registrarse nuevas salidas. “Hay algunos colegas que han manifestado su decisión de eventualmente renunciar. Eso es parte de la libertad que tiene cualquier trabajador en Chile. Si alguien no se siente bien en un trabajo, puede avisar y cambiarse. Son temas propios que hay que preguntarle a cada uno. A nosotros nos preocupa que se vayan colegas de establecimientos como San Antonio, donde cuesta mucho contar con especialistas. Es una pérdida, pero finalmente cada uno es libre de definir dónde trabajar, si no tiene alguna obligación de permanencia”, cerró.