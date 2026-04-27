Ampuero y la visita a Barcelona por Copa Libertadores: “Si nos vuelve a ocurrir lo del Clásico Universitario, sería un desastre” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En Universidad Católica apuntaron a dar vuelta la página tras la derrota en el Clásico Universitario, ya enfocándose en el viaje que harán la madrugada de este martes a Ecuador para enfrentar a Barcelona por Copa Sudamericana.

“Tenemos los jugadores, el cuerpo técnico y la ambición de hacer un buen papel. Venimos de dos juegos que no fueron buenos, pero la Libertadores transforma a los jugadores de cierta forma, le da un plus distinto”, dijo el conferencia de prensa el defensa Branco Ampuero, apuntando a dar vuelta el presente que los tiene con dos derrotas seguidas en la Liga de Primera.

2Son realidades totalmente opuestas, tiene un plus distintos. Venimos de dos tropiezos, pero logramos un triunfo muy importante en calidad de visita por Copa Libertadores. Este partido es trascendental, en el papel somos los dos equipos más débiles del grupo, somos conscientes de eso, pero tenemos los jugadores y la forma para traernos algo de Ecuador", comentó, asumiendo la falta de actitud que tuvieron por momentos ante la U de Chile.

“El mejor ejemplo está ahí, no hace falta que te lo digan. Si lo tomamos de esa manera, si el miércoles nos vuelve a ocurrir sería un desastre para todos nosotros”, aseguró Ampuero, junto con valorar el regreso a la citación de Gary Medel.

“Estando dentro de la cancha te da un plus distinto, estamos felices de contar con él de vuelta, pero lo más importante es que el equipo está casi completo”, recalcó.

Branco Ampuero y el calendario apretado de la UC

El defensor se mostró tranquilo ante el hecho de estar compitiendo tras pocos días, planteando también que todavía se mantienen vivos en los tres torneos en que compiten.

“Lo que queremos es jugar todo el tiempo y disputar la mayor cantidad de partidos que se puedan. Yo me siento en mi mejor momento físicamente. Este primer semestre la misión es pelear en todos los frentes y así nos lo propusimos. Mantememos viva la ilusión de seguir en el grupo de arriba en el torneo local y estamos expectantes tanto en Libertadores como en Copa de la Liga. El equipo está preparado, consciente de los reveses que hemos tenido, pero eso va a cambiar el miércoles”, recalcó, resaltando lo que puede cambiar del rendimiento a nivel local respecto del torneo continental.

“Es un tema mental mas que futbolístico. Quieras o no, hay torneos que te motivan más, como la Libertadores. El desafío es cómo ponernos en ese estado mental donde todos los partidos tengan la misma relevancia y lo mejor que nos puede pasar es que seguimos peleando en todos los frentes”, dijo Ampuero, manteniéndose con calma ante lo que asoma como una “final” ante Barcelona.

“Ellos esperan emparejarnos en la tabla, creo que va a ser un partido atractivo. Se van a jugar el todo o nada. Tenemos la convicción de traernos algo. Manteniéndonos vivos, está perfecto y con nuestra gente cerrar la clasificación sería maravilloso”, cerró en San Carlos de Apoquindo.