Alerta policial en CESFAM de La Cisterna: una funcionaria es detenida por falso aviso de tiroteo

Detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a una funcionaria de un CESFAM de La Cisterna tras establecer su presunta responsabilidad en la elaboración de una amenaza de tiroteo que había sido encontrada en uno de los muros del recinto de salud.

El hecho quedó al descubierto luego de que trabajadores del centro asistencial alertaran a las autoridades por un mensaje escrito que advertía sobre un supuesto ataque que se concretaría durante la jornada. A partir de esta denuncia, la PDI inició diligencias investigativas para esclarecer el origen del aviso.

Las pericias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencias en el lugar, lo que permitió identificar a la autora del mensaje. Según la investigación, se trataba de una mujer de 47 años, quien se desempeñaba como funcionaria en el mismo establecimiento.

La comisaria Mariela Ibáñez, de la BICRIM La Cisterna, explicó que “debido a la gravedad del hecho se realizó un despliegue policial que incluyó al Laboratorio de Criminalística Central, LACRIM, con el objetivo de encontrar a los responsables”.

Con estos antecedentes, la mujer fue detenida por detectives y quedó a disposición del Ministerio Público, a la espera de su control de detención, donde será formalizada por el delito de amenazas.