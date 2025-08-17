El Teatro Caupolicán volvió a transformarse en un templo de luces, pelucas y libertad. Con miles de asistentes, el Dragfest 2025 no solo fue un espectáculo: fue la consagración de Chile como un verdadero polo drag en Sudamérica.

“Es una energía hermosa, se honra el drag y se siente el cariño de la gente”, expresó Kmila Manson tras su presentación, destacando que hoy las artistas chilenas pueden codearse con cualquier drag del mundo.

Sus palabras reflejan el espíritu de un festival que, año a año, deja de ser un nicho para convertirse en un fenómeno cultural transversal, congregando esta edición a 3.600 personas.

Y si bien, la jornada está marcada por la presencia extrajera, como el ramillete de ganadoras de RuPaul’s Drag Race —programa de TV que expuso este arte de forma masiva al mundo—, las representantes chilenas se roban el show.

“Único en el mundo”

La magnitud del evento, producido por LemonLab, impresionó incluso a sus protagonistas. Morganne LaMorte, maestra de ceremonia, aseguró: “Este show es único en el mundo. Ni en Estados Unidos ni en Europa se hace algo así. Somos miles celebrando el drag, la diversidad y nuestros derechos”.

Lo que antes era un arte relegado a la noche o al underground hoy conquista escenarios masivos. “Ver miles personas gritando es como un orgasmo, un sueño hecho realidad”, confesó Diosa Drag Love, recordando que en otras épocas ser transformista en Chile implicaba enfrentar prejuicios y estigmas. “Hoy el drag es arte, y este festival es nuestra Navidad”, agregó.

El impacto trasciende lo artístico. La joven Juicy Elektra, parte de la nueva generación, lo resumió con claridad: “Esto marca un precedente. El drag en Chile no es lo que era hace diez años, y en diez más estaremos llenando el Movistar Arena. Es un espacio libre, sin prejuicios, donde todas y todos pueden venir a ser”.

Identidad propia

Este crecimiento dialoga también con un Chile distinto en el consumo de espectáculos. El público ya no solo llena estadios para ver a estrellas internacionales de la música, sino que apuesta por instancias que celebran la diversidad y que desafían lo establecido.

La masividad del Dragfest demuestra que el país amplía su paladar cultural, consolidando una escena drag con identidad propia y capaz de atraer a turistas de toda la región.

Más allá del glitter y los tacones, el Dragfest 2025 dejó una certeza: el drag chileno ya no pide permiso, se instaló con fuerza en el mapa latinoamericano. Como dijo Kmila Manson, “esto no es competencia, es una fiesta colectiva, un honor”. Y esa fiesta, cada año más multitudinaria, tiene su epicentro en Santiago de Chile.