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Así cambió la selección de personal con la inteligencia artificial en las empresas chilenas

El primer filtro ya no lo hace una persona, y eso está modificando todo el proceso.

Javiera Rivera

Así cambió la selección de personal con la inteligencia artificial en las empresas de Chile

Así cambió la selección de personal con la inteligencia artificial en las empresas de Chile

La inteligencia artificial (IA) está transformando los procesos de contratación en las empresas, donde cada vez es más común que un algoritmo realice el primer filtro de candidatos antes de que un reclutador revise los currículums.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), cerca del 40% de los empleos a nivel global presenta alta exposición a la automatización, una tendencia que ya impacta directamente en la forma de buscar trabajo.

Hoy, las compañías definen criterios que luego son ejecutados por sistemas automatizados, permitiendo procesar cientos o incluso miles de postulaciones en poco tiempo. En muchos casos, los candidatos avanzan varias etapas sin tener contacto con una persona.

“Curriculums espejo”

Este fenómeno también ha cambiado la forma de postular. Herramientas que adaptan currículums automáticamente han generado perfiles muy similares entre sí.

“En la industria se conoce como currículum espejo”, explicó Juan Reimann, fundador de TRC Recruitme a ADN Te Acompaña, quien advirtió que esto dificulta distinguir las competencias reales.

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Frente a este escenario, algunas firmas han evolucionado sus sistemas. TRC Recruitme, por ejemplo, desarrolló una IA que analiza no solo palabras clave, sino también el contexto y la trayectoria del candidato.

Según Reimann, esto ha permitido aumentar significativamente la eficiencia, pasando de 10 a 100 entrevistas diarias con el mismo equipo.

El cambio también se refleja en el rol del reclutador, que hoy se enfoca en definir criterios y validar decisiones, más que en filtrar manualmente. En paralelo, algunas empresas han vuelto a valorar las referencias personales.

Para quienes buscan empleo, el consejo es claro: priorizar la autenticidad. “El ser genuino debe ser siempre lo más esencial”, señaló Reimann, advirtiendo que exagerar información puede jugar en contra en etapas posteriores del proceso.

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