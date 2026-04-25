Google lanza agentes de IA que trabajan solos y marcan nueva era digital: ¿Qué significa y cómo afecta a los usuarios?

En su evento anual Google Cloud Next ‘26, la compañía anunció una batería de innovaciones que marcan el inicio de la llamada “era de las empresas agénticas”, un modelo donde sistemas de inteligencia artificial no solo responden, sino que actúan de forma autónoma.

El eje central es la nueva plataforma Gemini Enterprise Agent, que permite crear “agentes” capaces de ejecutar tareas complejas, automatizar procesos y tomar decisiones basadas en datos, integrándose directamente en herramientas de uso cotidiano.

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Para los usuarios, estos avances se traducen en cambios concretos en productividad. Google presentó “Workspace Intelligence”, una capa que conecta Gmail, Docs, Drive y Chat para convertirlos en asistentes inteligentes.

Por ejemplo, el correo podrá organizarse automáticamente, resumir conversaciones o sugerir acciones, mientras que en documentos y presentaciones la IA generará contenidos completos con el estilo del usuario.

Además, los nuevos agentes podrán realizar tareas de varios pasos, como preparar informes o coordinar proyectos, sin intervención constante.

En paralelo, Google anunció sus nuevas TPUs de octava generación, chips diseñados para acelerar el entrenamiento y funcionamiento de la IA. Esto permitirá respuestas más rápidas, mayor capacidad y costos más bajos, lo que en la práctica se traduce en servicios más eficientes para empresas y usuarios finales. Según la compañía, estas mejoras podrían duplicar la capacidad de atención sin aumentar costos, impulsando aplicaciones más ágiles y accesibles.

La seguridad también fue un foco clave: con herramientas desarrolladas junto a Wiz, Google busca detectar amenazas en segundos y automatizar la defensa frente a ciberataques.

En conjunto, estos anuncios apuntan a un ecosistema donde la inteligencia artificial no solo asiste, sino que ejecuta tareas completas, anticipando un cambio profundo en la forma en que las personas trabajan, se comunican y gestionan información en el día a día.