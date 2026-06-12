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Tenía 68 años y cayó en flagrancia: El rápido operativo de la PDI para detener a un abusador sexual en Arica

El detenido de la tercera edad fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía.

Gonzalo Miranda

Detención PDI | Foto referencial

Detención PDI | Foto referencial

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Arica detuvieron en flagrancia a un hombre de 68 años, de nacionalidad chilena, acusado del delito de abuso sexual en contra de una persona mayor de 14 años.

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La captura se logró luego de que personal de la brigada especializada activara un rápido operativo investigativo tras recibir la denuncia formal del ilícito.

Según detalló la jefa de la Brisex de la PDI Arica, subprefecta Palmira Mella, las primeras diligencias fueron clave para dar con el paradero del sospechoso.

“(Se realizaron) diversos empadronamientos, declaración de testigos y fijación del sitio del suceso, los que permitieron la individualización, ubicación y posterior detención del imputado”, indicó la jefa policial.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido de la tercera edad fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para enfrentar su respectivo control de detención y posterior formalización de cargos.

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