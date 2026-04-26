Un video del expresidente Gabriel Boric se convirtió en viral en redes sociales, donde suma más de 641 mil reproducciones, 111 mil “me gusta” y más de 1.400 comentarios, impulsando una ola de reacciones entre usuarios.

El registro, difundido inicialmente con un tono humorístico, muestra al exmandatario en una escena poco habitual para figuras políticas: compartiendo en una plaza junto a su hija Violeta, su pareja Paula Carrasco y el primer hijo de esta última.

Presidente Boric Instagram Ampliar

En las imágenes, publicadas en TikTok y replicadas en otras plataformas, se le ve usando juegos infantiles, colgándose de barras y recorriendo el lugar en un ambiente familiar.

Durante el paseo, incluso, un hombre y su hijo interrumpen su trayecto en bicicleta para pedirle una fotografía al exjefe de Estado.

La escena, que mezcla cotidianidad y exposición pública, rápidamente captó la atención de usuarios, quienes transformaron el video en viral. Los comentarios reflejan un amplio abanico de reacciones: desde mensajes de cercanía y apoyo hasta críticas y cuestionamientos sobre su paso por La Moneda.

Frases como “lo extraño” o “gran presidente” conviven con opiniones más escépticas, en un espacio donde también aparecen relatos de personas que aseguran habérselo encontrado en situaciones similares.