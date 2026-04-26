VIDEO. Gabriel Boric reaparece en viral paseo familiar y genera ola de comentarios: “Siento que se le olvida que fue presi...”
El registro del exmandatario supera 600 mil reproducciones en TikTok en un registro familiar que divide opiniones en redes.
Un video del expresidente Gabriel Boric se convirtió en viral en redes sociales, donde suma más de 641 mil reproducciones, 111 mil “me gusta” y más de 1.400 comentarios, impulsando una ola de reacciones entre usuarios.
El registro, difundido inicialmente con un tono humorístico, muestra al exmandatario en una escena poco habitual para figuras políticas: compartiendo en una plaza junto a su hija Violeta, su pareja Paula Carrasco y el primer hijo de esta última.
En las imágenes, publicadas en TikTok y replicadas en otras plataformas, se le ve usando juegos infantiles, colgándose de barras y recorriendo el lugar en un ambiente familiar.
Durante el paseo, incluso, un hombre y su hijo interrumpen su trayecto en bicicleta para pedirle una fotografía al exjefe de Estado.
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La escena, que mezcla cotidianidad y exposición pública, rápidamente captó la atención de usuarios, quienes transformaron el video en viral. Los comentarios reflejan un amplio abanico de reacciones: desde mensajes de cercanía y apoyo hasta críticas y cuestionamientos sobre su paso por La Moneda.
Frases como “lo extraño” o “gran presidente” conviven con opiniones más escépticas, en un espacio donde también aparecen relatos de personas que aseguran habérselo encontrado en situaciones similares.
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