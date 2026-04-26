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VIDEO. Javier Correa supera su peor momento: “No es fácil, lloré mucho, pero tengo unos huevos gigantes”

“La crítica viene en base a lo que uno muestra, pero soy agradecido por el cariño de la gente”, afirmó el delantero tras volver al gol.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/ AGENCIA UNO

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Javier Correa venía siendo uno de los futbolistas más criticados por los hinchas de Colo Colo debido a su falta de gol, pero este domingo cerró bocas tras darle el triunfo a los albos sobre la Universidad de Concepción en el último minuto. En diálogo con TNT Sports, el delantero dejó una emocionante reflexión.

“Me preparo para estar. Después, el ‘Tano’ tiene la difícil tarea de decidir si soy yo o Maxi, pero eso no significa que no me rompa el lomo todos los días. Hoy me toca esperar un rato, porque Maxi lo está haciendo bien”, comenzó señalando el cordobés.

“Quiero mandarle un saludo a mi señora, ya que fuimos papás el otro día... uno no la pasa bien a veces y eso le da ánimo para seguir”, agregó el delantero entre lágrimas.

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Al ser consultado sobre los cuestionamientos de la afición, comentó: “No es fácil, lloré mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra, pero soy agradecido de la gente por el cariño que me da. Igual, uno no lo pasa bien porque se prepara para jugar”.

“Hace un mes y medio que vengo de lesión en lesión, dolor tras dolor, y no es fácil levantarse todos los días. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, cerró Correa.

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