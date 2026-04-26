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VIDEO. Asfixió a la víctima y amenazó con incendiar la vivienda: detienen a hombre por femicidio frustrado en Quinta Normal

Tras el violento hecho la víctima logró escapar del domicilio sin lesiones de gravedad.

Gabriel Martínez

Asfixió a la víctima y amenazó con incendiar la vivienda: detienen a hombre por femicidio frustrado en Quinta Normal

Durante la madrugada de este domingo, cerca de las 03:10 horas, Carabineros acudió hasta un domicilio ubicado en avenida Valdovinos, en la comuna de Quinta Normal, tras un llamado que advertía sobre un episodio de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con información polical, el imputado, un hombre de 46 años, sin antecedentes, habría estado consumiendo alcohol junto a su conviviente, una mujer de 43 años, cuando se originó una discusión.

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El sujeto habría intentado asfixiarla y posteriormente se autoinfrinjió una lesión con un arma blanca, además de amenazar con incendiar la vivienda, rociando combustible tanto el inmueble como la ropa de la víctima, quien logró huir del lugar y solicitar ayuda.

El mayor Daniel Barrera, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, comentó el procedimiento señalando que el acusado “al verse acorralado por parte del personal policial, intentó, a través de un acelerante, quemar el domicilio”. Agregando que gracias a la labor polical “la mujer quedó sin lesiones de importancia y, afortunadamente, a salvo”.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones leves. Por instrucción del Ministerio Público, el sitio del suceso será periciado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), mientras que el detenido quedó a disposición de la justicia para su control de detención.

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