Aprobación del Presidente Kast alcanza el 38%: proyecto de reconstrucción genera división

Santiago

La última encuesta Criteria evidenció un leve aumento en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 38%, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

En paralelo, la desaprobación se mantuvo en un 49%, mientras que un 13% de los encuestados declaró no tener una postura definida sobre su gestión.

Respecto al manejo de la situación de emergencia, un 37% considera que el gobierno ha actuado correctamente, seis puntos más que en la medición previa, mientras que un 43% evalúa negativamente su desempeño.

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Proyecto ley de reconstrucción

Uno de los principales focos del estudio fue el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, donde se evidenció un escenario dividido: un 37% se mostró a favor, un 24% en contra y un 39% aún no define postura.

Además, un 69% de los encuestados cree que la iniciativa beneficiará principalmente a personas de mayores ingresos, mientras que un 78% considera que favorecerá a grandes empresas.

Pese a estas percepciones, las expectativas económicas se mantienen mixtas: un 40% cree que el proyecto podría reactivar la economía, un 39% que aumentará el empleo y un 38% que mejorará los sueldos.

El sondeo también abordó la posible candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, donde un 48% la evalúa positivamente, mientras que un 42% está en desacuerdo con la decisión del gobierno de retirar su apoyo.